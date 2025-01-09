«Больше семи миллионов!»: Посещаемость фитнес-клубов в праздники выросла на 12%
Многие россияне впервые приходят в спортзалы, желая по-новому начать Новый год, сказала в эфире НСН Елена Силина, объяснив, как правильно снизить нагрузку после многодневных застолий.
Посещаемость российских фитнес-клубов в новогодние праздники выросла на 12% по сравнению с прошлым годом, заявила в интервью НСН президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Ранее стало известно, что после длинных новогодних каникул и застолий интерес россиян к абонементам в фитнес-клубы стал в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
«В целом по фитнес-отрасли России загруженность и посещаемость клубов в праздничные дни стала выше показателей 2024 за аналогичный период в среднем на 12%. Новый тренд бережного отношения россиян к своему здоровью был задан еще в 2020 году на фоне пандемии. Сегодня этот тренд сохраняется, растет количество занимающихся в фитнес-клубах. Так, к началу 2025 года около 7,1 млн граждан тренируются в физкультурно-оздоровительной отрасли, тогда как в январе 2024 году их было 6,7 млн человек», - сказала Силина.
Она также объяснила, с чем связан январский всплеск спортивной активности россиян.
«Многие впервые приобщаются к фитнесу и к физкультурно-оздоровительным занятиям по принципу "начни Новый год по-новому", некоторые приходят в клуб семьями, кто-то просто входит в тренировочный режим. Кроме того, россияне спешат восстановить форму после праздников. При этом, если вы пропускали занятия, необходимо начинать их в фитнес-клубе постепенно. Для тех, кто начинает тренироваться после длительного праздничного отдыха и застолий, желательно, чтобы физическая нагрузка была примерно на 25 -30% меньше обычного уровня тренинга. Чтобы быстро восстановиться необходимо добавить к тренировкам СПА-процедуры и массаж», - заключила собеседница НСН.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что новогодние праздники являются «самыми смертельными», поскольку они затяжные, «ленивые» и сопровождаются алкогольными возлияниями.
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