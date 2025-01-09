«Больше семи миллионов!»: Посещаемость фитнес-клубов в праздники выросла на 12%

Посещаемость российских фитнес-клубов в новогодние праздники выросла на 12% по сравнению с прошлым годом, заявила в интервью НСН президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Ранее стало известно, что после длинных новогодних каникул и застолий интерес россиян к абонементам в фитнес-клубы стал в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие месяцы.