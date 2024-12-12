«Страхуют себя»: В фитнес-индустрии объяснили «агрессию» клубов на парные тренировки

«Это политика каждого конкретного клуба. Кто-то разрешает тренировки приходящих тренеров, кто-то - нет. Здесь мы точно не знаем, подружка ли это, или тренер, которого человек позвал с собой, а ответственность за то, что происходит в зале всегда несет гендиректор фитнес-клуба. Если кто-то кого-то тренирует без ведома фитнес-клуба, и с этим человеком что-то случилось, то гендиректор может попасть даже под уголовную ответственность. Поэтому клубы стараются страховать и себя, и своих клиентов. Некоторые даже прописывают в договоре с клиентом пункт, что клиента могут тренировать только тренеры, утвержденные самим фитнес-клубом. В случае, когда доходит до расторжения контракта, я думаю, это всегда происходит по инициативе управляющего или гендиректора. И с большой долей вероятности в контракте с этим клиентом были прописаны эти правила», - пояснила она.

Что касается тренировок родителя с несовершеннолетним ребенком в зале, Киселева подчеркнула, что если родитель подписывает за него договор и берет ответственность, то, конечно, имеет право контролировать процесс тренировки в зале.

«Если родитель берет на себя ответственность за ребенка, он может делать с ним что угодно на любой площадке, в том числе и в фитнес-клубе. Тут особенного выбора ни у вас, ни у нас нет. Потому что все хотят, с одной стороны, безопасности, но с другой, не любят этих ограничений. Поэтому конкретно в этом случае надо разбираться», - подытожила она.

Ранее Киселева в беседе с НСН рассказала, что по итогу 2024 года фитнес-услуги подорожали на 14-15%, в 2025 году рост цены составит 15-16%.

