«Страхуют себя»: В фитнес-индустрии объяснили «агрессию» клубов на парные тренировки

Каждая сеть фитнес-клубов сама решает, запрещать клиентам тренировки на территории клуба со сторонними тренерами, или нет, однако это часто прописывается в договоре, заявила НСН Ольга Киселева.

Ответственность за любые травмы и несчастные случаи в фитнес-клубе всегда несет его генеральный директор, поэтому клубы не имеют другого выбора, кроме как тщательно следить за тем, чтобы клиент не тренировался в зале со сторонним тренером или под руководством друга. Об этом в беседе с НСН рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.

Сотрудница питерского фитнес-клуба DDX агрессивно сделала замечание двум подругам-клиенткам, запретив им тренироваться вместе. Девушки поправляли друг друга при выполнении упражнения, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Ситуация была невольно снята на камеру одной из этих клиенток клуба. Как рассказала автор ролика, это уже не первый подобный случай, который с ней происходит, в том числе в других клубах. Киселева отметила, что, скорее всего, если клуб действовал так жестко, то в контракте с клиентом мог быть прописан пункт о том, что клиента может тренировать только тренер от клуба.

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«Это политика каждого конкретного клуба. Кто-то разрешает тренировки приходящих тренеров, кто-то - нет. Здесь мы точно не знаем, подружка ли это, или тренер, которого человек позвал с собой, а ответственность за то, что происходит в зале всегда несет гендиректор фитнес-клуба. Если кто-то кого-то тренирует без ведома фитнес-клуба, и с этим человеком что-то случилось, то гендиректор может попасть даже под уголовную ответственность. Поэтому клубы стараются страховать и себя, и своих клиентов. Некоторые даже прописывают в договоре с клиентом пункт, что клиента могут тренировать только тренеры, утвержденные самим фитнес-клубом. В случае, когда доходит до расторжения контракта, я думаю, это всегда происходит по инициативе управляющего или гендиректора. И с большой долей вероятности в контракте с этим клиентом были прописаны эти правила», - пояснила она.

Что касается тренировок родителя с несовершеннолетним ребенком в зале, Киселева подчеркнула, что если родитель подписывает за него договор и берет ответственность, то, конечно, имеет право контролировать процесс тренировки в зале.

«Если родитель берет на себя ответственность за ребенка, он может делать с ним что угодно на любой площадке, в том числе и в фитнес-клубе. Тут особенного выбора ни у вас, ни у нас нет. Потому что все хотят, с одной стороны, безопасности, но с другой, не любят этих ограничений. Поэтому конкретно в этом случае надо разбираться», - подытожила она.

Ранее Киселева в беседе с НСН рассказала, что по итогу 2024 года фитнес-услуги подорожали на 14-15%, в 2025 году рост цены составит 15-16%.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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