Опрос: Каждый второй россиянин хочет заняться спортом в 2025 году
Каждый второй россиянин хочет начать вести здоровый образ жизни в 2025 году, сообщили аналитики «Яндекс Маркета».
Речь идет о спорте, полезной привычке или похудении. Каждый пятый участник исследования рассказал, что хочет больше учиться в предстоящем году — читать книги, пройти онлайн-курсы или выучить иностранный язык. 18% хотят стать финансово успешными, а 7% - сделать ремонт в доме.
Более 60% участников опроса намерены действовать уже в январе. Для того чтобы желания сбывались, каждый второй опрошенный загадывает их под бой курантов мысленно, 12% произносят вслух или пишут на листе бумаги, которую сжигают.
Ранее стало известно, что россияне предпочитают готовить новогодние блюда самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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- Опрос: Каждый второй россиянин хочет заняться спортом в 2025 году
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