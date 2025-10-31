«Обвинять Люсю в пении под фонограмму при том, что она невероятно поет… Что-что, а голос у нее очень крутой, она всю жизнь в музыке и постоянно, по крайней мере, на всех сольниках поет только вживую, а также на мероприятиях, где многие артисты поют под фонограмму. Как минимум это несостыковочка, поэтому незачем комментировать то, что не соответствует действительности», - сказала Кока на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».



Она также заверила, что у нее нет конфликта с Егором Кридом, хоть его и не будет в числе 50 артистов, которые станут участниками ее нового клипа.

«Я не припомню, чтобы у меня с кем-то были явные конфликты. Все, с кем у меня было какое-то недопонимание, мы с ними уже давным-давно всё обсудили и решили. Егора Крида в новом клипе не будет. У нас нет конфликта, но в клипе его к сожалению, не будет. Мы просто не общаемся, но конфликта нет», - дважды повторила собеседница НСН.

Осенью 2025 года Кока ошарашила поклонников заявлением, что больше не общается с Кридом, с которым дружила 10 лет.

Поэт-песенник Илья Резник ранее заявил, что разочарован выступлением Люси Чеботиной на его творческом вечере. Мэтру не понравилось платье артистки с разрезом и открытым декольте. Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что артисты сегодня «забиты, зашуганы» и всего боятся, призвав «не превращаться в Северную Корею».