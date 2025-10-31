Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через покупку Rolls-Royce

Блогер Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), в отношении которой возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов, могла использовать покупку автомобиля Rolls-Royce Cullinan стоимостью до 70 миллионов рублей для отмывания части средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Следственный комитет 31 октября объявил о возбуждении дела по пункту «б» ч. 4 ст. 174.1 УК — отмывание денежных средств, приобретенных в результате преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2020-2022 годах Миллер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а позже легализовала часть средств через финансовые операции.

В СК уточнили, что блогер сейчас находится за пределами России. Следователи намерены заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
