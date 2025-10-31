Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через покупку Rolls-Royce
Блогер Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), в отношении которой возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов, могла использовать покупку автомобиля Rolls-Royce Cullinan стоимостью до 70 миллионов рублей для отмывания части средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Следственный комитет 31 октября объявил о возбуждении дела по пункту «б» ч. 4 ст. 174.1 УК — отмывание денежных средств, приобретенных в результате преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2020-2022 годах Миллер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а позже легализовала часть средств через финансовые операции.
В СК уточнили, что блогер сейчас находится за пределами России. Следователи намерены заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск, передает «Радиоточка НСН».
