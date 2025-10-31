Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через покупку Rolls-Royce

Блогер Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), в отношении которой возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов, могла использовать покупку автомобиля Rolls-Royce Cullinan стоимостью до 70 миллионов рублей для отмывания части средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Следственный комитет 31 октября объявил о возбуждении дела по пункту «б» ч. 4 ст. 174.1 УК — отмывание денежных средств, приобретенных в результате преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.