Пересадить можно практически все органы, но проводить эту процедуру не нужно, если речь не идет о спасении жизни людей, рассказал врач-трансплантолог Михаил Каабак в разговоре с НСН.

Китайские врачи совершили прорыв в трансплантологии — впервые человеку пересадили легкое свиньи. Операцию провели 39-летнему мужчине с погибшим мозгом, чтобы проверить жизнеспособность такого эксперимента. Это первый успешный случай пересадки легкого от животного человеку, сообщило издание Nature Medicine. Утверждается, что результаты исследования дают надежду, что в будущем такие операции помогут тем людям, которым не хватает донорских органов. Эксперт отметил, что эта проблема остро стоит во всем мире.