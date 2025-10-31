СМИ: Буданов отсутствовал на брифинге с Зеленским на фоне слухов о разногласиях

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не присутствовал на совместном брифинге президента Владимира Зеленского и главы СБУ Василия Малюка, что стало причиной обсуждених в украинских медиа и соцсетях, пишет украинское издание «Страна».

Отсутствие Буданова заметили на фоне сообщений о разногласиях между ним и офисом президента, связанных с его возможными политическими амбициями, отмечает RT.