СМИ: Буданов отсутствовал на брифинге с Зеленским на фоне слухов о разногласиях
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не присутствовал на совместном брифинге президента Владимира Зеленского и главы СБУ Василия Малюка, что стало причиной обсуждених в украинских медиа и соцсетях, пишет украинское издание «Страна».
Отсутствие Буданова заметили на фоне сообщений о разногласиях между ним и офисом президента, связанных с его возможными политическими амбициями, отмечает RT.
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что при обсуждении совместных действий СБУ и ГУР на брифинге логично было бы видеть доклады обоих руководителей.
По данным издания, ранее в политических кругах «близость к Буданову» называли одной из возможных причин решения о лишении гражданства и последующем отстранении с поста мэра Одессы Геннадия Труханова, передает «Радиоточка НСН».
