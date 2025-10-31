Муфтий Чечни заявил, что его слова о «врагах Аллаха» исказили

Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев сообщил, что его слова о «врагах Аллаха» были неправильно переведены и вырваны из контекста. Он подчеркнул, что мусульмане относятся с уважением ко всем религиям. Видеообращение духовного лидера было опубликовано в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чеченской Республики.

По словам Межиева, 20 октября вышла передача на чеченском языке, после которой некоторые пользователи сделали искаженный перевод и распространили его в интернете, пытаясь посеять религиозную рознь. Муфтий отметил, что из всего его выступления вырвали лишь два слова, что впоследствии вызвало реакцию главного раввина России Берла Лазара. Он добавил, что тот должен был сначала уточнить смысл сказанного у представителей духовенства, прежде чем делать заявления.