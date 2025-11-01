Работа аэропорта Берлина была временно нарушена из-за БПЛА

Временные нарушения зафиксировали в работе международного аэропорта Берлин-Бранденбург на фоне обнаружения неизвестного дрона. Об этом сообщило агентство DPA.

Многие рейсы перенаправили в другие воздушные гавани, при взлете и посадке самолетов наблюдались задержки. Известно, что задержались борты в Базель, Осло, Барселону. Рейсы из Лондона, Манчестера, Стокгольма, Хельсинки, Антальи перенаправили в другие аэропорты.

По словам представителя полиции Бранденбурга, очевидец и экипаж патрульной машины сообщали о замеченном БПЛА. Установить местонахождение дрона не удалось.

Ранее аэропорт Вильнюса временно приостанавливал полеты из-за обнаружения в небе воздушных шаров.

