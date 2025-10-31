Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке

Бывший оппозиционер Роман Протасевич подтвердил в комментарии РИА Новости, что является сотрудником белорусской разведки. Его заявление последовало после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сообщил об этом публично.

Отвечая на вопрос журналистов, Протасевич заявил, что информация о его работе в разведке «действительно верна» и что он может это подтвердить. При этом он отказался уточнять подробности, отметив, что «на данный момент это все, что может сказать по понятным причинам». По его словам, подробности могут быть раскрыты позже.