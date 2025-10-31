Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке
Бывший оппозиционер Роман Протасевич подтвердил в комментарии РИА Новости, что является сотрудником белорусской разведки. Его заявление последовало после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сообщил об этом публично.
Отвечая на вопрос журналистов, Протасевич заявил, что информация о его работе в разведке «действительно верна» и что он может это подтвердить. При этом он отказался уточнять подробности, отметив, что «на данный момент это все, что может сказать по понятным причинам». По его словам, подробности могут быть раскрыты позже.
Выступая в пятницу, президент Лукашенко рассказал, что после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года спецслужбам пришлось провести операцию по задержанию Протасевича, который, как утверждает глава государства, работал под прикрытием. По словам Лукашенко, Протасевич прибыл в Грецию для передачи информации белорусской разведке, после чего возвращался обратно, когда самолет был вынужден сесть в Минске.
В 2021 году Протасевича задержали после посадки рейса Афины — Вильнюс. Его осудили по нескольким статьям, в том числе за призывы к захвату власти, однако позже он был помилован указом президента, передает «Радиоточка НСН».
