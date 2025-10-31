Орбан добивается смягчения американских санкций ради поставок российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой исключить его страну из санкций, распространяющихся на поставки российской нефти. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам, отметив, что решение по данному вопросу пока не принято.

«Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», — сказал американский президент.