Орбан добивается смягчения американских санкций ради поставок российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой исключить его страну из санкций, распространяющихся на поставки российской нефти. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам, отметив, что решение по данному вопросу пока не принято.

«Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», — сказал американский президент.

Орбан не исключил версию нападения на венгерский НПЗ с российской нефтью

Ранее Орбан пояснил, что намерен донести до Вашингтона позицию об «особом положении» Венгрии, которая не имеет выхода к морю и не располагает достаточными собственными ресурсами нефти для внутреннего обеспечения. По его словам, без исключения из санкционного режима страна столкнатся с серьазными трудностями в энергетике.

Ранее глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш выразил надежду, что Трамп сохранит прежнюю позицию по этому вопросу. На прошлой неделе США объявили о новом пакете антироссийских санкций, которые коснулись, в частности, компаний «Роснефть», «Лукойл» и их дочерних структур, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:НефтьЭнергетикаРоссияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры