«Дети и супруги»: В России предложили расширить круг доноров органов
Россияне должны иметь возможность спасать жизни близких вне зависимости от генетического родства, считает Дмитрий Давыдов.
Круг россиян, которые имеют право быть донорами органов для своих близких и родственников, должен быть расширен, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.
В рамках проекта «20 идей по развитию России» Давыдов предлагает ввести соответствующие изменения в действующее законодательство.
«Как известно, в России живым донором может стать лишь человек, находящийся в генетической связи, то есть состоящий в кровном родстве с реципиентом. Данное ограничение существенно сужает круг людей, готовых пожертвовать своим органом ради спасения жизни близкого человека. При этом в некоторых европейских странах, например, в Нидерландах, Швеции и Испании действует возможность стать донором для друзей и супругов. В качестве одного из шагов к увеличению числа успешных трансплантаций предлагается расширить круг лиц, которые могут выступать в качестве живых доноров. Следует разрешить донорство между гражданами, состоящими в браке не менее одного года, между неженатыми, но имеющими общего ребенка россиянами, а также – между родителями и их приемными детьми», - считает Давыдов.
При этом он подчеркнул, что предлагаемые изменения должны быть внедрены без рисков возникновения негативных факторов, «таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение».
«Такой шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством. С каждым годом в России количество людей, нуждающихся в пересадке органов, увеличивается. В 2019 году было проведено более 2 400 трансплантаций, но в листе ожидания по состоянию на 2020 год находилось более 9 500 человек. К сожалению, многие граждане не доживают до момента, когда до них дойдет очередь», - отмечает автор проекта «20 идей по развитию России».
Со своей стороны, детский хирург-трансплантолог Михаил Каабак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту идею разумной, указав на важность разработки в России соответствующей процедуры.
«Это правильный и разумный вектор развития, но для эффективной и правильной реализации подобного проекта важна процедура выдачи разрешений на такой вид донорства. В разных странах действуют разные процедуры – от самых простых до невероятно сложных, и России здесь предстоит найти свой собственный путь: какова будет процедура и кто будет давать разрешение на этот вид трансплантации. В Италии, например, необходимо разрешение мирового судьи даже для того, чтобы состоялась трансплантация между родственниками. В каждой стране своя процедура, основанная на традициях и культуре», - отмечает Каабак.
При этом он подтвердил, что «факт генетического родства между донором и реципиентом не принципиален для того, чтобы трансплантация получилась».
Еще одним предложением Дмитрия Давыдова для улучшения ситуации с донорством является международное сотрудничество в плане взаимной передачи трупных органов.
«Успешным примером международной кооперации является фонд «Eurotransplant». Это некоммерческая организация, действующая как посредник исключительно в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. В союз «Eurotransplant» входят восемь стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Scandiatransplant – еще одна аналогичная европейская некоммерческая организация по обмену органами, в нее входят шесть стран: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Эстония. Россия может выступить инициатором создания подобной международной организации, предложив странам, с которыми у России уже есть связи в области здравоохранения, стать участниками», - уверен автор проекта «20 идей по развитию России».
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