«Дети и супруги»: В России предложили расширить круг доноров органов

При этом он подчеркнул, что предлагаемые изменения должны быть внедрены без рисков возникновения негативных факторов, «таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение».

«Такой шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством. С каждым годом в России количество людей, нуждающихся в пересадке органов, увеличивается. В 2019 году было проведено более 2 400 трансплантаций, но в листе ожидания по состоянию на 2020 год находилось более 9 500 человек. К сожалению, многие граждане не доживают до момента, когда до них дойдет очередь», - отмечает автор проекта «20 идей по развитию России».

Со своей стороны, детский хирург-трансплантолог Михаил Каабак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту идею разумной, указав на важность разработки в России соответствующей процедуры.

«Это правильный и разумный вектор развития, но для эффективной и правильной реализации подобного проекта важна процедура выдачи разрешений на такой вид донорства. В разных странах действуют разные процедуры – от самых простых до невероятно сложных, и России здесь предстоит найти свой собственный путь: какова будет процедура и кто будет давать разрешение на этот вид трансплантации. В Италии, например, необходимо разрешение мирового судьи даже для того, чтобы состоялась трансплантация между родственниками. В каждой стране своя процедура, основанная на традициях и культуре», - отмечает Каабак.

При этом он подтвердил, что «факт генетического родства между донором и реципиентом не принципиален для того, чтобы трансплантация получилась».

Еще одним предложением Дмитрия Давыдова для улучшения ситуации с донорством является международное сотрудничество в плане взаимной передачи трупных органов.

«Успешным примером международной кооперации является фонд «Eurotransplant». Это некоммерческая организация, действующая как посредник исключительно в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. В союз «Eurotransplant» входят восемь стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Scandiatransplant – еще одна аналогичная европейская некоммерческая организация по обмену органами, в нее входят шесть стран: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Эстония. Россия может выступить инициатором создания подобной международной организации, предложив странам, с которыми у России уже есть связи в области здравоохранения, стать участниками», - уверен автор проекта «20 идей по развитию России».

