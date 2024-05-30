«Подавление иммунитета»: Нужна ли человечеству возможность пересадки тела к голове

«Это как полет на Марс. Но важно понимать степень целесообразности работы именно в этом направлении. Может быть, когда-нибудь это произойдет. Если сравнивать с трансплантацией других жизненно важных органов, то это вещи несравнимые. Помимо этого, здесь вопрос не только первого технически успешного выполнения этой операции, но и дальнейшего существования этого «гибрида». Любое такое вмешательство - это довольно мощная иммуносупрессия (подавление иммунитета — прим. ред. НСН) для человека. Здесь возникнет масса сопутствующих вопросов», - отметил он.

При этом Готье считает, что вопрос этики при таких операциях не стоит.

«Этическая сторона давно решена. Это те же самые донорские органы умершего человека, только они собраны в «кучку» в донорском теле. Здесь, конечно, важно согласие родственников, которым некого будет хоронить», - рассказал Готье.

Ранее стало известно, что в США скончался пациент которому провели первую в мире операцию по пересадке генно-модифицированной свиной почки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

