«Подавление иммунитета»: Нужна ли человечеству возможность пересадки тела к голове
Основной вопрос такой операции не в этической плоскости, а в целесообразности и в том, какой будет жизнь человека после такой пересадки, рассказал НСН трансплантолог Сергей Готье.
Никто пока не научился правильно совмещать проводящие пути от головного мозга к спинному мозгу донорского тела, рассказал НСН директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье.
Ранее ученые из Германии представили революционную концепцию пересадки головы, используя искусственный интеллект «BrainBridge» для проведения операции. Система «BrainBridge» предназначена для пациентов, которые страдают от тяжелых заболеваний, из-за чего использование их собственного тела становится невозможно. Операция позволила бы заменить свое тело телом донора, который умер от смерти мозга, и тем самым продлить жить пациенту, однако проект находится только на стадии разработки. По мнению трансплантолога, это очень многообещающий проект, однако пока есть много вопросов к технической стороне операции.
«Уже были попытки, итальянский нейрохирург Канаверо хотел сделать трансплантацию тела к голове. Так правильнее говорить, потому что голова — это сосредоточие личности и сознания, человек определяется наличием головы. С учетом прогресса и возможностей, теоретически я представляю себе, что такая операция может быть выполнена. Но никто пока не научился правильно совмещать проводящие пути от головного мозга к спинному мозгу донорского тела», — подчеркнул он.
Готье полагает, что надо тщательно взвесить целесообразность данного хирургического вмешательства, ведь самый главный момент — какой будет дальнейшая жизнь человека.
«Это как полет на Марс. Но важно понимать степень целесообразности работы именно в этом направлении. Может быть, когда-нибудь это произойдет. Если сравнивать с трансплантацией других жизненно важных органов, то это вещи несравнимые. Помимо этого, здесь вопрос не только первого технически успешного выполнения этой операции, но и дальнейшего существования этого «гибрида». Любое такое вмешательство - это довольно мощная иммуносупрессия (подавление иммунитета — прим. ред. НСН) для человека. Здесь возникнет масса сопутствующих вопросов», - отметил он.
При этом Готье считает, что вопрос этики при таких операциях не стоит.
«Этическая сторона давно решена. Это те же самые донорские органы умершего человека, только они собраны в «кучку» в донорском теле. Здесь, конечно, важно согласие родственников, которым некого будет хоронить», - рассказал Готье.
Ранее стало известно, что в США скончался пациент которому провели первую в мире операцию по пересадке генно-модифицированной свиной почки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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