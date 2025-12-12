Музыкант GRILLYAZH назвал мат золотом русского языка
Любая цензура — курирование симптома, заниматься воспитанием детей нужно дома, тогда не будет вопросов о недостатке культуры, сказал в пресс-центре НСН Марат Пуйман.
Мат — часть русской культуры, люди ругаются не из-за недостатка образования, сказал в пресс-центре НСН молодой артист «GRILLYAZH» Марат Пуйман.
«Любая цензура — это купирование симптома. Воспитанием нужно заниматься дома, тогда не будет стоять вопроса о том, чтобы ребёнок не матерился, о недостатке его культуры. Русский мат — часть русской культуры, это золото русского языка. Я матерюсь как в повседневной жизни, так и в своем творчестве. В то же время я окончил химфак МГУ, поэтому я не согласен с тезисом о том, что мат свидетельствует о недостатке образования», — сказал собеседник НСН.
В текущем году заметно усилился государственный контроль над Интернет‑пространством и творческой деятельностью. Тенденция к расширению цензурных ограничений в публичной сфере становится все очевиднее. Иллюстрацией этого служит летний законопроект о запрете нецензурной лексики в интернете — в случае его принятия нормы будут действовать на всех цифровых платформах и в соцсетях.
Следом за этой инициативой председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением запретить композиции группы «Сектор Газа», содержащие нецензурные выражения.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыкант GRILLYAZH назвал мат золотом русского языка
- «Люкс уже не нужен»: В индустрии объяснили падение спроса на бьюти-услуги
- Минобороны РФ предложило создавать в регионах штабы обороны
- Экономист назвал временным аномальное замедление инфляции в России
- «Перемонтируйте!»: Свинцов призвал артистов убрать мат из своих песен
- Свинцов: Блокировку контента с матом поддержали более 70% россиян
- Песков: Путин и Эрдоган на встрече в Туркмении обменялись мнениями по Украине
- СМИ: Руководителя ансамбля «Ретро» нашли мертвым в Москве
- Ушаков: Весь Донбасс — российский
- В Госдуме предупредили, что учителя и врачи могут уйти в курьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru