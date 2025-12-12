«Любая цензура — это купирование симптома. Воспитанием нужно заниматься дома, тогда не будет стоять вопроса о том, чтобы ребёнок не матерился, о недостатке его культуры. Русский мат — часть русской культуры, это золото русского языка. Я матерюсь как в повседневной жизни, так и в своем творчестве. В то же время я окончил химфак МГУ, поэтому я не согласен с тезисом о том, что мат свидетельствует о недостатке образования», — сказал собеседник НСН.

В текущем году заметно усилился государственный контроль над Интернет‑пространством и творческой деятельностью. Тенденция к расширению цензурных ограничений в публичной сфере становится все очевиднее. Иллюстрацией этого служит летний законопроект о запрете нецензурной лексики в интернете — в случае его принятия нормы будут действовать на всех цифровых платформах и в соцсетях.



Следом за этой инициативой председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением запретить композиции группы «Сектор Газа», содержащие нецензурные выражения.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.

