У россиян поменялось отношение к корпоративам и Новому году, отсюда и снижение спроса на бьюти-услуги: сегодня людям хочется выглядеть чисто и опрятно, но без люкса. Об этом НСН рассказал основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

Россиянки массово отказываются от маникюра, ресниц и бровей. Спрос на услуги красоты рухнул на 20–40%, сообщает «Постньюс». Так, в Ассоциации предпринимателей индустрии красоты заявили, что из-за падения доходов и экономической тревоги женщины думают не о красоте, а о базовых потребностях. Отмечается, что обычно самый прибыльный декабрь в этом году стал худшим за последние 10 лет. Стоянов подтвердил падение спроса.

«У нас точно есть падение где-то процентов на 10-15%, но не на 40%. Мы точно видим, что паттерны потребителя изменились. Например, 10-15 лет назад мы в декабре вообще не брали людей на окрашивание, делали только укладки, потому что были корпоративы, была такая культура, а уже пять лет назад корпоративов стало меньше. Мода на них прошла. Сейчас Новый год – семейный праздник. Для потребителя Новый год остается праздником, но ничего специального делать к нему уже не будут. Ты должен выглядеть чисто, опрятно, аккуратно, но люкс уже не нужен. Мы 15 лет делали две выручки в декабре. За последнее время выручка растет только на 40-50%. В этом году она подрастет где-то на 30-40%», – отметил он.