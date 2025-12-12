«Люкс уже не нужен»: В индустрии объяснили падение спроса на бьюти-услуги
Игорь Стоянов заявил НСН, что в этом году спрос на услуги салонов красоты падает на 10-15%, Татьяна Егорова указала на спад даже в сфере косметологических услуг.
У россиян поменялось отношение к корпоративам и Новому году, отсюда и снижение спроса на бьюти-услуги: сегодня людям хочется выглядеть чисто и опрятно, но без люкса. Об этом НСН рассказал основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
Россиянки массово отказываются от маникюра, ресниц и бровей. Спрос на услуги красоты рухнул на 20–40%, сообщает «Постньюс». Так, в Ассоциации предпринимателей индустрии красоты заявили, что из-за падения доходов и экономической тревоги женщины думают не о красоте, а о базовых потребностях. Отмечается, что обычно самый прибыльный декабрь в этом году стал худшим за последние 10 лет. Стоянов подтвердил падение спроса.
«У нас точно есть падение где-то процентов на 10-15%, но не на 40%. Мы точно видим, что паттерны потребителя изменились. Например, 10-15 лет назад мы в декабре вообще не брали людей на окрашивание, делали только укладки, потому что были корпоративы, была такая культура, а уже пять лет назад корпоративов стало меньше. Мода на них прошла. Сейчас Новый год – семейный праздник. Для потребителя Новый год остается праздником, но ничего специального делать к нему уже не будут. Ты должен выглядеть чисто, опрятно, аккуратно, но люкс уже не нужен. Мы 15 лет делали две выручки в декабре. За последнее время выручка растет только на 40-50%. В этом году она подрастет где-то на 30-40%», – отметил он.
При этом Стоянов поделился, что в декабре цены на услуги выросли, однако индустрия не ждет двойной выручки, как это было раньше.
«В декабре мы подняли цены на 15%, заложили туда следующий год - налоги 6% с оборота НДС. Однако мы точно не будем больше зарабатывать, мы просто попытаемся сохранить свою рентабельность. Народ действительно подвыгорел – и клиенты, и мастера. Одно из лекарств - это как раз чуть больший доход. Поэтому зарплаты чуть-чуть подрастут, мы их индексируем где-то порядка 8-9%», - подытожил он.
По его словам, какие-то новогодние записи начинаются уже после 15 декабря, а мужчины традиционно начинают заботиться о внешности почти перед праздником.
«Мы ожидаем, что где-то с 15-18 декабря женщины будут подкрашиваться, готовиться к Новому году. Уже запланированы какие-то укладки, но не массово. Ну а мужчины исторически после 20-го числа в нерабочее время, поздно вечером будут искать места на запись», - рассказал он.
В свою очередь косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова подтвердила НСН, что наблюдается спад и в области косметологии и инъекционных процедур.
«Я делаю инъекции, удаляю новообразования, работаю с болезнями кожи, вкалываю филеры и так далее. Учитывая, что это достаточно дорогой сегмент, а ситуация в стране нестабильная, то, в общем, да, услуги красоты – это не вещь первой необходимости. Поэтому действительно спад наблюдается. И ноябрь у нас был практически у всех, как июнь. Хотя обычно ноябрь жаркий, и работаем по 12 часов. Сейчас такой лайт-режим. Еще как ни странно очень сильно влияет погода: как только пасмурно, дождь со снегом - сразу тишина. Даже какие-то записи отменяются. А вообще сейчас мода на наращенные ресницы уходит, как и на раздутые губы», - отметила собеседница НСН.
Ранее Стоянов рассказывал НСН, что число ногтевых моностудий достигло своего потолка и открывать их уже бессмысленно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыкант GRILLYAZH назвал мат золотом русского языка
- «Люкс уже не нужен»: В индустрии объяснили падение спроса на бьюти-услуги
- Минобороны РФ предложило создавать в регионах штабы обороны
- Экономист назвал временным аномальное замедление инфляции в России
- «Перемонтируйте!»: Свинцов призвал артистов убрать мат из своих песен
- Свинцов: Блокировку контента с матом поддержали более 70% россиян
- Песков: Путин и Эрдоган на встрече в Туркмении обменялись мнениями по Украине
- СМИ: Руководителя ансамбля «Ретро» нашли мертвым в Москве
- Ушаков: Весь Донбасс — российский
- В Госдуме предупредили, что учителя и врачи могут уйти в курьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru