В США скончался первый пациент с трансплантированной свиной почкой
Житель США, которому провели первую в мире операцию по пересадке генно-модифицированной свиной почки, умер в 62 года. Об этом со ссылкой на семью мужчины сообщило агентство Associated Press.
Причина смерти не называется. В Массачусетской больнице, где проводилась операция, заявили, что признаков негативного влияния пересадки на здоровье пациента не наблюдалось.
При этом ранее врачи утверждали, что пересаженная почка прослужит мужчине минимум на протяжении двух лет.
Как сообщала газета The New York Times, трансплантация состоялась 21 марта. Мужчину выписали через две недели. Отмечается, что предыдущие два пациента, которым пересадили сердце свиньи, также умерли спустя несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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