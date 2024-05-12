В США скончался первый пациент с трансплантированной свиной почкой

Причина смерти не называется. В Массачусетской больнице, где проводилась операция, заявили, что признаков негативного влияния пересадки на здоровье пациента не наблюдалось.

При этом ранее врачи утверждали, что пересаженная почка прослужит мужчине минимум на протяжении двух лет.

Как сообщала газета The New York Times, трансплантация состоялась 21 марта. Мужчину выписали через две недели. Отмечается, что предыдущие два пациента, которым пересадили сердце свиньи, также умерли спустя несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».

