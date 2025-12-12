«Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы с нами. Мы ценим ваше доверие и обещаем, что впереди нас ждет много интересных проектов. Этот невероятный заряд энергии от вашей поддержки очень нас вдохновляет, превращая эфир в постоянный творческий обмен», – сказал программный директор радиостанции Игорь Паньков.

В 2025 году в жизни «НАШЕго Радио» произошло немало ярких событий. В их числе проведение в Москве в конце июля совместно с «Москино» фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», объединившего известных рокеров с артистами кино и театра. 24 мая Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский поднялся на Эверест и водрузил на высоте 8848,8 метра флаг радиостанции. Гостями эфиров стало множество звезд. В преддверии Нового года сотрудники радиостанции вместе со слушателями собирают и отправляют подарки детям из школы-интерната в ЛНР.

Ежемесячная аудитория радиостанции составляет около 14 млн слушателей, «НАШЕ Радио» слушают более чем в 1600 городах и населенных пунктах России.

