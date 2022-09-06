«Только к 2025 году»: Вирусолог Агафонова назвали сроки внедрения новой вакцины против ротавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшем будущем начнётся выпуск российской вакцины от ротавируса, созданной Ростовским институтом микробиологии и паразитологии. Агафонова уточнила, что массовая вакцинация начнётся только через три года.

«На данный момент нарабатываются экспериментальные серии препарата, готовятся доклинические испытания и исследования. Они будут продолжаться в течение 2023 года. Возможно, в 2024-2025 году будут проводиться клинические исследования. Поскольку вакцина живая, предназначена в основном для детей от двух месяцев, мы предъявляем к ней особые требования по качеству и безопасности», — подчеркнула вирусолог.

По словам Агафоновой, вакцинация детей против ротавируса рекомендована и сегодня, она числится в Национальном календаре прививок, но применяется лишь по эпидемическим показаниям и исключительно пожеланию родителей. Кроме того, сейчас существует только вакцина иностранного производства, в свете последних событий встал вопрос о необходимости разработки отечественного препарата.

Агафонова отметила также, что новая вакцина будет состоять из исключительно отечественных компонентов.

«Подбирается композиция местных, отечественных штаммов вирусов, способы их инактивации. Уже налажен технологический процесс. Ждём завершения прохождения всех испытаний и получения лицензии на выпуск», — заключила собеседник НСН.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что пик заболеваемости коронавирусом пройден.

