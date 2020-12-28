Только у 4% жителей Уханя оказался иммунитет к COVID-19

Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР, передает РИА ФАН. Там уточнили, что антителами к COVID-19 обладает всего 4,43% населения Уханя.

Ранее ученые предупредили, что появление новых штаммов коронавируса может ударить даже по переболевшим COVID-19 людям.

