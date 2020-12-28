Казахская вакцина обошла российскую по эффективности

Казахстанская вакцина от коронавируса QazCovid-in продемонстрировала высокую эффективность. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов в ходе брифинга.

По его словам, результаты проведенных исследований показали, что обе вакцины против COVID-19 высоко эффективны: российская вакцина «Спутник V» - до 92%, казахстанская вакцина QazCovid-in - до 96%.

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«Это является очень высоким показателем», - цитирует Шоранова.

Российский премьер Михаил Мишустин ранее обсудил с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым производство на территории республики российской вакцины «Спутник V», передает RT.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КазахстанКоронавирусВакцина
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