Казахская вакцина обошла российскую по эффективности
Казахстанская вакцина от коронавируса QazCovid-in продемонстрировала высокую эффективность. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов в ходе брифинга.
По его словам, результаты проведенных исследований показали, что обе вакцины против COVID-19 высоко эффективны: российская вакцина «Спутник V» - до 92%, казахстанская вакцина QazCovid-in - до 96%.
«Это является очень высоким показателем», - цитирует Шоранова.
Российский премьер Михаил Мишустин ранее обсудил с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым производство на территории республики российской вакцины «Спутник V», передает RT.
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