Казахская вакцина обошла российскую по эффективности

Казахстанская вакцина от коронавируса QazCovid-in продемонстрировала высокую эффективность. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов в ходе брифинга.

По его словам, результаты проведенных исследований показали, что обе вакцины против COVID-19 высоко эффективны: российская вакцина «Спутник V» - до 92%, казахстанская вакцина QazCovid-in - до 96%.