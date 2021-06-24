«Такого не будет!» Гинцбурга рассмешила перспектива появления в России вакцины-жвачки
Центр Гамалеи никогда не занимался подобными разработками, рассказал «Радиоточке НСН» Александр Гинцбург.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассмеялся, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» информацию о возможном появлении в России вакцины от коронавируса в виде жвачки.
Ранее начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич сказал журналистам, что работа над вакциной в виде жвачки идет по графику и допустил возможность ее поступления в гражданское обращение.
«Такого не будет! Еще нескоро решится вопрос даже для более актуальных вещей, которые люди пытались делать. Например, вакцину против холеры, которая поступает через желудочно-кишечный тракт. Это было бы естественно, но ничего похожего не происходит. До сих пор нет ни одной вакцины, которая создает местный локальный иммунитет в области желудочно-кишечного тракта. Так что жевательный вариант маловероятен, если даже кому-то захочется такое делать», - сказал Гинцбург.
Директор центра Гамалеи рассказал, что «с детства очень не любил жвачки», которые ему запрещали родители, и пошутил, что из-за этого подобной вакцины не будет.
«Но, если говорить серьезно, все продукты, которые производятся в белке, вакцины-белки, которые производятся в растениях, их очень трудно организму усваивать, поскольку все покрыто клетчаткой и целлюлозой. Для того, чтобы это в нужном виде поступило в иммунные клетки, которые занимаются переработкой и представлением в иммунную систему соответствующих белков, они должны в желудке пройти такую обработку, что, как правило, от самого "начала", которое должно стимулировать иммунную систему, фактически ничего не остается. А если остается, то связано с полимерными волокнами, что совершенно неприемлемо для иммунной системы. То есть провакцинировать иммунную систему таким образом не удается. То же самое будет связано с тем, если кто-то когда-то сделает то, что мы называем жвачка», - пояснил Гинцбург.
При этом он подчеркнул, что Центр Гамалеи никогда подобными разработками не занимался.
Ранее СМИ сообщали, что новые препараты против COVID-19 в виде жвачки и пастилы разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, ранее работавший вместе с Центром Гамалеи над вакциной «Спутник V».
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