СМИ: Вакцина от COVID-19 в виде жвачки может появиться в российских магазинах

Вакцина от коронавируса в виде жвачки, которую разрабатывают в России, может поступить в гражданское обращение, сообщает РИА Новости.

Работа над вакциной идет по графику, сказал журналистам в четверг начальник разрабатывающего вакцину 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич.

При этом он не исключил, что она поступит в гражданское обращение, добавив в этой связи: «Посмотрим по качеству».

Ранее сообщалось, что новые препараты против COVID-19 в виде жвачки и пастилы разрабатывает 48-й ЦНИИ Минобороны, работавший вместе с центром Гамалеи над вакциной «Спутник V».

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико считает, что дети являются переносчиками коронавируса, поэтому должны прививаться наравне с взрослыми.

Вирусолог Алексей Аграновский ранее объяснил НСН, почему в России не спешат с вакцинацией детей.

