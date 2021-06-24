СМИ: Вакцина от COVID-19 в виде жвачки может появиться в российских магазинах
Вакцина от коронавируса в виде жвачки, которую разрабатывают в России, может поступить в гражданское обращение, сообщает РИА Новости.
Работа над вакциной идет по графику, сказал журналистам в четверг начальник разрабатывающего вакцину 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич.
При этом он не исключил, что она поступит в гражданское обращение, добавив в этой связи: «Посмотрим по качеству».
Ранее сообщалось, что новые препараты против COVID-19 в виде жвачки и пастилы разрабатывает 48-й ЦНИИ Минобороны, работавший вместе с центром Гамалеи над вакциной «Спутник V».
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико считает, что дети являются переносчиками коронавируса, поэтому должны прививаться наравне с взрослыми.
Вирусолог Алексей Аграновский ранее объяснил НСН, почему в России не спешат с вакцинацией детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Американский посол Салливан вернулся в Москву
- УЕФА решил отменить правило выездного гола
- Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов, чиновников и телеканалов
- Центр Чумакова подал заявку на участие в программе вакцин для беднейших стран
- Аналитический центр Москвы: Город спасается от жары с помощью мороженого и спорта
- Глава МИД Литвы назвал предложение Германии о саммите с Путиным безответственным
- СМИ: Вакцина от COVID-19 в виде жвачки может появиться в российских магазинах
- Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным
- Матвиенко: Ситуация с коронавирусом в России улучшится к октябрю
- Стало известно количество обнаруженных в России мутаций коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru