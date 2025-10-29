«Да, нам не хватает рыбы, если смотреть по продуктовой корзине, большинство россиян выбирают более доступный вид белка - индейка, курица, дальше говядина, свинина, уже по ситуации. Рыба у нас стала уже в некоторой степени деликатесом из-за стоимости, именно это влияет на выбор покупателя. Например, форель океанская или семга в магазинах каких-то сумасшедших цен стоит. Но есть, например, вариант, как форель речная, радужная, она, в принципе, тоже достаточно хорошо себя проявляет в приготовлении. Пикшу, треску можно использовать. В рыбе содержится очень много полезного и очень лёгкий хороший свой белок. Красная рыба, например, богата омега-3, жирами полезными» - уточнила собеседница НСН.

Как отметила эксперта, в целом, россияне в рационе питания не добирают белка, она также призвала лучше прислушиваться к собственному организму.

«Если посмотреть по нашему составу продуктов, даже при наличии в рационе регулярно творога, яиц и какой-нибудь мясной продукции, той же куриной грудки, есть недобор белка. Мы должны исходить не из того, сколько нужно съесть мяса или рыбы, а сколько нужно белка, исходить из микроэлементов и витаминов, которые мы можем получить из той или иной продукции. Вообще, нужно ориентироваться на запросы организма. Нравится рыба - ешьте, значит вашему организму это требуется. Например, иногда хочется слабосоленой рыбки - я взяла, съела, организм насытился, больше не хочу, дефициты закрылись. Надо чаще слушать свой организм. Рыбу хотя бы раз в неделю точно надо включать в рацион, морепродукты, те же самые креветки, коктейли морские», - заключила Дарья Кожевникова.