Стало известно, в каких регионах России существенно повысят пенсии в 2026 году
Страховые пенсии по старости в России в 2026 году вырастут сильнее всего на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Социального фонда, в следующем году страховые пенсии граждан увеличат на 7,6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Больше всего выплаты вырастут на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, в Ненецком АО - на 2,9 тысячи, в Магаданской области и на Камчатке - на 2,8 тысячи. Кроме того, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО страховые пенсии увеличатся на 2,7 тысячи рублей, а в Якутии, Мурманской области и на Сахалине - на 2,5 тысячи. При этом в Республике Коми выплаты повысят на 2,4 тысячи рублей.
