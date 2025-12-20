Стало известно, в каких регионах России существенно повысят пенсии в 2026 году

По данным Социального фонда, в следующем году страховые пенсии граждан увеличат на 7,6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Больше всего выплаты вырастут на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, в Ненецком АО - на 2,9 тысячи, в Магаданской области и на Камчатке - на 2,8 тысячи. Кроме того, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО страховые пенсии увеличатся на 2,7 тысячи рублей, а в Якутии, Мурманской области и на Сахалине - на 2,5 тысячи. При этом в Республике Коми выплаты повысят на 2,4 тысячи рублей.

