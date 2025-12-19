СМИ: Макрон и Мелони сорвали план кредита Украине под активы России
План Евросоюза по предоставлению Украине кредита на €90 миллиардов за счет замороженных в ЕС российских активов был отклонен из-за позиции премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, лидеры двух крупных стран ЕС усомнились в готовности своих правительств взять на себя финансовые гарантии, которых потребовала Бельгия для распределения рисков возможного погашения кредита. Источники FT отмечают, что именно эта позиция изменила атмосферу обсуждений: один из дипломатов ЕС заявил, что решающую роль сыграла Мелони, тогда как Макрон в основном воздерживался от комментариев.
Обновленный вариант механизма, предложенный Германией и представленный на саммите ЕС вечером 18 декабря, предполагал более сложную схему привязки кредита к российским активам. Однако инициатива столкнулась с критикой даже со стороны стран, ранее поддерживавших идею, из-за технической сложности и неясности предложенного решения.
В результате лидеры ЕС согласились лишь «продолжить работу» над возможностью использования российских активов в будущем — в случае, если Москва откажется компенсировать ущерб Украине, передает «Радиоточка НСН».
