В Белгородской области нашли автомобиль с телами двух погибших женщин

В Валуйском округе Белгородской области обнаружен автомобиль с телами двух женщин, который, по предварительным данным, подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, машину нашли бойцы самообороны в районе села Борки. Предположительно, инцидент произошел 17 декабря, отмечает RT.

В Белгородской области мужчина был ранен из-за взрыва дрона ВСУ

В результате атаки находившиеся в автомобиле женщины погибли.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что транспортное средство получило повреждения, передает «Радиоточка НСН».

