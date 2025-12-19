В Белгородской области нашли автомобиль с телами двух погибших женщин

В Валуйском округе Белгородской области обнаружен автомобиль с телами двух женщин, который, по предварительным данным, подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, машину нашли бойцы самообороны в районе села Борки. Предположительно, инцидент произошел 17 декабря, отмечает RT.