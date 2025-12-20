Хегсет сообщил о начале антитеррористической операции в Сирии

«Ранее сегодня американские войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), их инфраструктуры и складов оружия», — указал Хегсет.

Такие действия стали ответом на нападение на войска США 13 декабря в Пальмире.

На минувшей неделе двое американских военных и один гражданский переводчик погибли при нападении в Сирии, также погиб сирийский военнослужащий. Еще три человека пострадали. Вашингтон отмечал, что к инциденту причастна ИГИЛ.

