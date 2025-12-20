Хегсет сообщил о начале антитеррористической операции в Сирии
США начали антитеррористическую операцию в Сирии. Об этом сообщил американский министр войны Пит Хегсет в социальной сети X.
«Ранее сегодня американские войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), их инфраструктуры и складов оружия», — указал Хегсет.
Такие действия стали ответом на нападение на войска США 13 декабря в Пальмире.
На минувшей неделе двое американских военных и один гражданский переводчик погибли при нападении в Сирии, также погиб сирийский военнослужащий. Еще три человека пострадали. Вашингтон отмечал, что к инциденту причастна ИГИЛ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США разработали проект восстановления Газы за $112 млрд
- Депутат Говырин: Пособие при рождении ребенка составит 28,7 тысячи рублей
- Шер и Уитни Хьюстон получат Grammy за жизненные достижения
- Минспорт Франции подвергся кибератаке
- Хегсет сообщил о начале антитеррористической операции в Сирии
- Стало известно, в каких регионах России существенно повысят пенсии в 2026 году
- Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир»
- Рубио: США поставляют оружие Украине, а России достаются санкции
- СМИ: Макрон и Мелони сорвали план кредита Украине под активы России
- На Тайване при нападении в метро и ТЦ погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru