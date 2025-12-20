Рубио: США поставляют оружие Украине, а России достаются санкции

США поставляют оружие Украине и вводят санкции в отношении России. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон не предоставляет оружие РФ и поставляет его лишь Украине. Также США не вводят санкции против Киева, ограничения касаются только России.

«И все же мы по-прежнему единственная страна в мире, которая может разговаривать с обеими сторонами», — указал Рубио.

Ранее госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты рассматривают переговоры как единственный возможный путь завершения конфликта на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры