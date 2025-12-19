В парламенте Болгарии заявили о намерении оспорить выделение кредита Украине
Болгарская парламентская партия «Возрождение» раскритиковала решение Евросоюза о предоставлении Украине многомиллиардного кредита, которое поддержало правительство страны. Об этом сообщает агентство БТА.
Лидер партии Костадин Костадинов заявил, что в рамках общеевропейского механизма Болгария фактически направит Украине около 1,2 миллиарда левов (порядка €600 миллионов) в виде беспроцентного кредита, отмечает RT.
По словам Костадинова, София не сможет вернуть эти средства, поскольку возврат будет политически неудобен для ЕС.
Он также выразил мнение, что Брюссель не пойдет на использование замороженных российских активов, опасаясь последствий для финансовой стабильности еврозоны, и отметил ухудшение военного положения Украины, передает «Радиоточка НСН».
