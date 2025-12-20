Минспорт Франции подвергся кибератаке
Кибератака была совершена на министерство спорта, молодежи и общественной жизни Франции. Об этом говорится в коммюнике на сайте ведомства.
В министерстве заявили об утечке данных из одной из информационных систем.
«Ведется работа по информированию 3,5 млн затронутых семей и передаче им рекомендаций по соблюдению мер безопасности», - указали в ведомстве.
Из-за инцидента во французскую Национальную комиссию по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) была подана жалоба.
Ранее из-за кибератаки произошел сбой в работе информационных систем «Почты Донбасса» в Донецкой Народной Республике, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
