Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир»

Россия и Таиланд обсуждают использование туристами карт платежной системы «Мир». Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Карты «МИР» с истёкшим сроком действия продолжат бессрочно работать в России

«Переговоры продолжаются», - рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

В сентябре глава Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко заявлял, что карты «Мир» могут заработать в Таиланде в ближайшее время. По его словам, ведется соответствующая работа с банками страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Дурнев
ТЕГИ:ТаиландБанковские Карты

Горячие новости

Все новости

партнеры