Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир»
20 декабря 202501:39
Россия и Таиланд обсуждают использование туристами карт платежной системы «Мир». Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Переговоры продолжаются», - рассказал дипломат в беседе с ТАСС.
В сентябре глава Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко заявлял, что карты «Мир» могут заработать в Таиланде в ближайшее время. По его словам, ведется соответствующая работа с банками страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно, в каких регионах России существенно повысят пенсии в 2026 году
- Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир»
- Рубио: США поставляют оружие Украине, а России достаются санкции
- СМИ: Макрон и Мелони сорвали план кредита Украине под активы России
- На Тайване при нападении в метро и ТЦ погибли три человека
- В парламенте Болгарии заявили о намерении оспорить выделение кредита Украине
- В Белгородской области нашли автомобиль с телами двух погибших женщин
- Долина может лишиться еще двух квартир
- IPhone предрекли подорожание минимум на 10% в 2026 году
- Бородин призвал заблокировать сайт группы «Машина времени»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru