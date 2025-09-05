Ресторатор рассказал, как сделать рыбу доступнее для россиян
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил НСН, что сегодня российская рыба уходит в Китай и Японию, хотя могла бы быть направлена в регионы Центральной России.
Российская рыба сегодня уходит в Китай и Японию, а рестораны закупают более дорогую зарубежную продукцию, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Потребление рыбы и морепродуктов в России пока отстает от норм Минздрава - на человека приходится до 23 кг в год, хотя по нормам должно быть 28 кг. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался российский президент Владимир Путин, уточнив, что власти работают над поиском решения. Миронов назвал несколько вариантов решения проблемы.
«Конечно, надо увеличить доступность рыбы. Мы вылавливаем огромное количество рыбы в океанах, при этом достаточно большая часть этой хорошей рыбы, к сожалению, уходит нашим заграничным партнерам. Рыба уходит в Китай, Японию, туда же уходят креветки, магаданские в основном. Нам нужен разворот на внутренний рынок, выстраивание логистики, организация новых поставщиков в центре России. С Дальнего Востока все должно идти в Россию, а не в другие страны», - отметил он.
Также Миронов призвал «продвигать» российскую рыбу, поддерживать рестораны, которые работают с настоящей отечественной продукцией.
«Конечно, нам нужна популяризация. Нам нужно делать цены доступными, но и говорить о нашем качестве. Сегодня наш российский кижуч стоит в районе 700-750 рублей за килограмм. Это чистая, настоящая рыба, если сравниваем с чилийским лососем, который идет в Россию за тысячу рублей за килограмм. Эта искусственная рыба занимает большую часть рынка. Это работа с населением, с ресторанами. Я, например, над этим работаю очень серьезно, наши рестораны работают только на российской рыбе. Мы регулярно делаем скидки на блюда из лосося, чтобы жители могли оценить эту продукцию. Это вкусно и гораздо дешевле, чем семга. Нужна поддержка таким ресторанам со стороны государства», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил НСН, что все издержки рыбохозяйственной отрасли будут заложены в себестоимость продуктов, из-за чего подорожают рыба, икра и даже консервы.
