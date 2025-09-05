Российская рыба сегодня уходит в Китай и Японию, а рестораны закупают более дорогую зарубежную продукцию, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Потребление рыбы и морепродуктов в России пока отстает от норм Минздрава - на человека приходится до 23 кг в год, хотя по нормам должно быть 28 кг. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался российский президент Владимир Путин, уточнив, что власти работают над поиском решения. Миронов назвал несколько вариантов решения проблемы.