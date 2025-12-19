На Тайване при нападении в метро и ТЦ погибли три человека

На Тайване мужчина бросил дымовую шашку в метро Тайбэя, после чего напал с ножом на людей в торговом центре, в результате чего пострадали восемь человек, один из них погиб. Об этом сообщает местный информационный портал Focus Taiwan.

По данным издания, инцидент начался в метро Тайбэя, где подозреваемый применил дымовую шашку. Два человека получили ранения, еще один мужчина примерно 50 лет был госпитализирован с сердечным приступом и позднее скончался в больнице, отмечает RT.

После этого нападавший направился в торговый центр Eslite Spectrum Nanxi возле станции метро Чжуншань, где ранил ножом семерых человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Мэрия Тайбэя сообщила, что подозреваемым оказался житель Тайваня 1998 года рождения. По предварительным данным, после нападения он покончил с собой. Мотивы его действий пока не установлены, полиция начала расследование, передает «Радиоточка НСН».

