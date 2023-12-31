В Роскачестве посоветовали способы борьбы с похмельем

Чтобы быстро не опьянеть, рекомендуется поесть за 2-3 часа до приема алкоголя. Также специалисты ведомства советуют принять 4-5 таблеток активированного угля или другого адсорбента. Препараты способствуют выведению из организма сивушного масла и этанола.



«Лучше всего поесть за 2-3 часа до начала застолья, а если это не получается, то перекусить натуральным йогуртом, орехами или белковым коктейлем. Картофель препятствует всасыванию алкоголя внутри желудка, а сложные углеводы помогут избежать перепадов уровня глюкозы в крови», – рекомендуют эксперты.

Свежий укроп, петрушка, зеленые листовые овощи помогут вывести из организма лишнюю жидкость, которую задерживает алкоголь. Если употреблять зелень, на утро можно проснуться без отеков.

В Роскачестве также заявили, что в течение праздника лучше не смешивать горячительные напитки и избегать коктейлей: сахар и алкоголь являются большой нагрузкой на организм.

Чтобы проснуться на следующее утро без похмелья и головной боли, следует прекратить прием еды и спиртного за 2–3 часа до сна. Так организм успеет переварить большую часть съеденного и выпитого.

Ранее нарколог Александр Ковтун в интервью НСН заявил, что универсального средства от похмелья нет.





