В Роскачестве посоветовали способы борьбы с похмельем
В Роскачестве рекомендовали не употреблять алкоголь на пустой желудок и не смешивать спиртные напитки, чтобы не страдать от похмелья, передает РИА Новости.
Чтобы быстро не опьянеть, рекомендуется поесть за 2-3 часа до приема алкоголя. Также специалисты ведомства советуют принять 4-5 таблеток активированного угля или другого адсорбента. Препараты способствуют выведению из организма сивушного масла и этанола.
«Лучше всего поесть за 2-3 часа до начала застолья, а если это не получается, то перекусить натуральным йогуртом, орехами или белковым коктейлем. Картофель препятствует всасыванию алкоголя внутри желудка, а сложные углеводы помогут избежать перепадов уровня глюкозы в крови», – рекомендуют эксперты.
Свежий укроп, петрушка, зеленые листовые овощи помогут вывести из организма лишнюю жидкость, которую задерживает алкоголь. Если употреблять зелень, на утро можно проснуться без отеков.
В Роскачестве также заявили, что в течение праздника лучше не смешивать горячительные напитки и избегать коктейлей: сахар и алкоголь являются большой нагрузкой на организм.
Чтобы проснуться на следующее утро без похмелья и головной боли, следует прекратить прием еды и спиртного за 2–3 часа до сна. Так организм успеет переварить большую часть съеденного и выпитого.
Ранее нарколог Александр Ковтун в интервью НСН заявил, что универсального средства от похмелья нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru