Страховые льготы могут распространить на немедицинский персонал больниц
Президент РФ Владимир Путин поручит изучить возможность предоставления страховых льгот немедицинскому персоналу больниц, работающих с коронавирусными пациентами.
Распространить условия страхования медработников и на прочий персонал больниц президенту предложили в ходе первого социального форума партии «Единая Россия», передает РИА Новости.
«Более справедливым (для медработников) все-таки является зачет времени работы в красной зоне, то же самое касается немедицинских работников, которые связаны так или иначе с медициной... Просто разный уровень угроз, нагрузки», - сказал Путин, отметив обоснованность инициативы.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что говорить об улучшении ситуации с коронавирусом пока не приходится.
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