Страховые льготы могут распространить на немедицинский персонал больниц

«Более справедливым (для медработников) все-таки является зачет времени работы в красной зоне, то же самое касается немедицинских работников, которые связаны так или иначе с медициной... Просто разный уровень угроз, нагрузки», - сказал Путин, отметив обоснованность инициативы.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что говорить об улучшении ситуации с коронавирусом пока не приходится.

