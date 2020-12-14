Страховые льготы могут распространить на немедицинский персонал больниц

Президент РФ Владимир Путин поручит изучить возможность предоставления страховых льгот немедицинскому персоналу больниц, работающих с коронавирусными пациентами.

Распространить условия страхования медработников и на прочий персонал больниц президенту предложили в ходе первого социального форума партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

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«Более справедливым (для медработников) все-таки является зачет времени работы в красной зоне, то же самое касается немедицинских работников, которые связаны так или иначе с медициной... Просто разный уровень угроз, нагрузки», - сказал Путин, отметив обоснованность инициативы.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что говорить об улучшении ситуации с коронавирусом пока не приходится.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КоронавирусБольницыВладимир Путин
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