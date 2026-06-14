СМИ: Певец Oliver Tree погиб в вертолётной катастрофе в Рио-де-Жанейро
Певец Oliver Tree погиб в вертолётной катастрофе в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, музыкант был среди шести жертв столкновения двух вертолётов, которое произошла утром в воскресенье в районе Рекрейо-дус-Бандерантес.
Как уточняет Telegram-канал Baza, вертолеты столкнулись в небе и упали на парковку. После чего на месте крушения начался пожар - огонь охватил несколько десятков автомобилей.
В одном вертолёте находились пять пассажиров, в другом - только пилот. Никто не выжил. Семья артиста пока не подвердила его гибель.
Oliver Tree известен по треками When I’m Down, Life Goes On, Jerk, Miss You. Обстоятельства катастрофы сейчас выясняет полиция.
Ранее 22 человека погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Пакистане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: Киев вывез из Краматорска завод тяжелого станкостроения с 3,5 тыс. сотрудников
- СМИ: Певец Oliver Tree погиб в вертолётной катастрофе в Рио-де-Жанейро
- СМИ: Ребенка спасли из загоревшегося жилого дома в Самаре
- Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов сыграл свадьбу
- Зейналова о работе послом: Никогда в жизни так тяжело и непрерывно не работала
- МИД: Таиланд безопасное место для туристов из всех стран
- ЦИК: Партия Пашиняна победила на выборах в Армении
- Ушаков: Трамп готов воздействовать на Киев и Европу ради мира
- Ушаков: Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием
- Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари», выиграв Гран-при Барселоны