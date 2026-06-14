СМИ: Певец Oliver Tree погиб в вертолётной катастрофе в Рио-де-Жанейро

По данным Mash, музыкант был среди шести жертв столкновения двух вертолётов, которое произошла утром в воскресенье в районе Рекрейо-дус-Бандерантес.

Как уточняет Telegram-канал Baza, вертолеты столкнулись в небе и упали на парковку. После чего на месте крушения начался пожар - огонь охватил несколько десятков автомобилей.

В одном вертолёте находились пять пассажиров, в другом - только пилот. Никто не выжил. Семья артиста пока не подвердила его гибель.

Oliver Tree известен по треками When I’m Down, Life Goes On, Jerk, Miss You. Обстоятельства катастрофы сейчас выясняет полиция.

Ранее 22 человека погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Пакистане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».