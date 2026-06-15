В Самаре при пожаре в многоквартирном доме пострадали дети и взрослые

В Самаре во время пожара в многоквартирном доме пострадали пять человек, включая двоих детей, сообщают «Известия».

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Возгорание вспыхнуло в сетевом продуктовом магазине на первом этаже. После этого огонь поднялся до второго этажа, где произошел взрыв. По предварительным данным, произошла детонация газа. В результате происшествия обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажами. Данные о пострадавших подтвердил в Минздрав региона.

Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии. Площадь пожара составляет около 200 кв. м. Жильцов эвакуируют. Кто-то выбегает самостоятельно. Известно, что из огня был спасен ребенок.

Ранее стало известно, то сотрудник МЧС вынес на руках из загоревшегося многоэтажного жилого дома в Самаре девочку примерно шести-восеми лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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