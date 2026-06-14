Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов сыграл свадьбу
Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк сообщили в соцсетях, что устроили торжественную церемонию бракосочетания.
Пара расписалась еще весной 2025 года, однако торжественную церемонию бракосочетания устроили только в минувшую субботу.
Для Сафонова это второй брак. С первой женой Анастасией Казачек у него есть общая дочь, а сам футболист расстался с ней в 2021 году. Сафонову 27 лет, с 2024 года он играет в «ПСЖ». В мае вратарь стал первым россиянином в истории, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Ранее Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Так, согласно рейтингу Transfermarkt, трансферная стоимость Сафонова составляет 30 млн евро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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