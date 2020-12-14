Большинство заразится. Вирусолог рассказал, где безопасно встречать Новый год

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в эфире НСН сравнил ситуацию с коронавирусом в России с Африкой.



Наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом в российских регионах сложилась в Дагестане, Крыму и Брянской области. К таким выводам пришел эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его расчетам, Москва и Петербург уже находятся на плато. По мнению ученого, к Новому году ситуация будет улучшаться. Такая тенденция продолжится до марта 2021 года.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что говорить об улучшении ситуации с коронавирусом пока не приходится.

Где встречать Новый год? Названы самые зараженные COVID-19 регионы России

"Если считать, что ситуация, когда более 500 человек за сутки умирает, это несложная ситуация, я бы здесь поспорил. Показатели распространения коронавирусной инфекции, выявления новых случаев значительно превосходят то, что было летом. Пандемия находится на другом этапе своего развития. Но большинство россиян за декабрь, ближе к Новому году встретятся с коронавирусом. Понять, что мы находимся на плато, мы сможем после того, как у нас начнется снижение выявления новых случаев и текущей летальности. Мы этого пока не наблюдаем. Снижение должно быть стабильным, сохраняться более недели", - объяснил Викулов.

Что касается других регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, напряженность работы стационаров, загруженность коечного фонда достаточно большая, добавил он.

"В некоторых регионах даже был дефицит коечных мест для госпитализации. Врачи, в том числе из скорой помощи, увольняются из-за очень тяжелой работы. На их место не так быстро приходит замена, несмотря на увеличение зарплат. Если сравнивать с Индией, странами Африки, Эквадором, Мексикой, то ситуация у нас намного лучше. И даже лучше, чем во многих европейских странах, но есть множество вопросов, над которыми предстоит поработать. В том числе так называемая добавленная летальность, которая у нас сейчас опережает показатели прошлого года", - признал эксперт.

Он рассказал, где безопаснее всего провести новогодние каникулы.

"Уехать за город. Где нет скученности людей, на открытом воздухе, особенно, - лучшее место", - заключил собеседник НСН.

Ранее Викулов в эфире НСН рассказал, где наиболее высок риск заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыКоронавирус
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