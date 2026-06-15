Ушаков: Беседа Путина и Трампа длилась 55 минут

Беседа по телефону лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 55 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Песков не стал подтверждать возможность звонка Путина Трампу в его юбилей

По его словам, диалог носил дружеский и откровенный характер. «Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут», - указал политик.

Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность главы государства. В последний раз лидеры двух стран беседовали 29 апреля.

В этот раз Путин по телефону поздравил американского с 80-летним юбилеем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:СШАДональд ТрампПрезидент РФВладимир Путин

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