Ушаков: Беседа Путина и Трампа длилась 55 минут
Беседа по телефону лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 55 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
По его словам, диалог носил дружеский и откровенный характер. «Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут», - указал политик.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность главы государства. В последний раз лидеры двух стран беседовали 29 апреля.
В этот раз Путин по телефону поздравил американского с 80-летним юбилеем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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