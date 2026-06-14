МО: Киев вывез из Краматорска завод тяжелого станкостроения с 3,5 тыс. сотрудников

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 14 июня 2026 года из Краматорска в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тыс. сотрудников.

Кроме того, по данным МО РФ, сейчас ведутся активные приготовления к срочной эвакуации еще целого ряда крупных предприятий. В частности, к вывозу готовится Новокраматорский машиностроительный завод, мощности которого использовались для ремонта и восстановления бронетехники ВСУ. Также под эвакуацию попадает Старокраматорский машиностроительный завод, где изготавливали стволы для крупнокалиберной артиллерии и завод «Энергомашспецсталь».

В Минобороны отметили, что принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня 2026 года.

Ранее в МО РФ сообщили, что действия ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».