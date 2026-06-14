СМИ: Ребенка спасли из загоревшегося жилого дома в Самаре

По имеющимся данным, пожар начался в супермаркете на первом этаже, затем перекинулся выше. Предположительно, за этим последовал взрыв газа.



По информации РЕН ТВ, в результате пожара пострадали дети, они надышались угарным газом, сейчас медики оказывают им помощь.

Примерная площадь возгорания - 200 квадратных метров.

Также РЕН ТВ сообщает, что сложилось перекрытие между вторым и третьим этажами.



Ранее три человека погибли при пожаре в квартире в Мордовии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».