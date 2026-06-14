СМИ: Ребенка спасли из загоревшегося жилого дома в Самаре
Сотрудник МЧС вынес на руках из загоревшегося многоэтажного жилого дома в Самаре девочку примерно шести-восеми лет. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По имеющимся данным, пожар начался в супермаркете на первом этаже, затем перекинулся выше. Предположительно, за этим последовал взрыв газа.
По информации РЕН ТВ, в результате пожара пострадали дети, они надышались угарным газом, сейчас медики оказывают им помощь.
Примерная площадь возгорания - 200 квадратных метров.
Также РЕН ТВ сообщает, что сложилось перекрытие между вторым и третьим этажами.
Ранее три человека погибли при пожаре в квартире в Мордовии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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