Делягин объяснил Грефу, почему чиновники получают меньше топ-менеджеров
Михаил Делягин в беседе с НСН согласился, что чиновникам низшего звена нужно поднять зарплату, но при этом призвал не равнять госсектор с коммерческим.
Зарплата госслужащих никогда не приблизится к заработку руководителей в коммерческом секторе, так как первые имеют огромных пакет социальных льгот, который все компенсирует. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Глава Сбербанка Герман Греф призвал провести в России реформу, чтобы платить чиновникам столько, сколько позволит им «не вести нищенскую» жизнь, приводит его слова РБК. При этом он раскритиковал количество льгот, которые они имеют, заявив, что они «не инвалиды», и им нужны деньги. Напомним, что по указу президента России Владимира Путина от 1 октября 2025 года, зарплаты чиновников в РФ выросли на 7,6%. Делягин подтвердил, что у чиновников низшего звена действительно очень низкая зарплата.
«Когда говорят, что чиновники катаются, как «сыр в масле», это касается чиновников высокого уровня. Люди, которые выполняют всю работу, действительно получают неконкурентно маленькие деньги, и им нужно увеличить зарплаты. Другое дело, что не нужно кратно увеличивать зарплаты руководителей. А то у нас поднимают зарплату на 5-7%, и чиновник низшего уровня этого не замечает, а чиновник высшего уровня получает заметную прибавку. Мне представляется, что Греф в данном случае фундаментально не понял или сознательно игнорирует принципиальное отличие госслужбы от коммерческой деятельности. Люди на госслужбу идут за стабильностью. Зарплата госслужащих именно потому существенно ниже, чем у коммерческого сектора, так как они получают большие льготы, в том числе достойную пенсию. Так что хорошее социальное обеспечение госслужащих должно быть оправданием меньшей чем у успешной части коммерческого сектора зарплаты», - отметил он.
Также Делягин напомнил и о заработке госслужащих, работающих на контракте.
«У нас многие госслужащие не имеют статуса госслужащих, работают на контракте, и это контрпродуктивно. Они имеют и относительно низкие зарплаты и низкое социальное обеспечение. Но еще большей проблемой является демонстрация непонимания отличий госслужбы от коммерческого сектора. Никогда госслужба не догонит успешную часть коммерческого сектора по зарплатам, и идея о том, что министр должен получать больше руководителя корпораций, деятельность которых он регулирует, порочна», - подытожил он.
Ранее Делягин заявил, что мечтать о зарплате в миллион рублей вредно, и чтобы получать такие деньги, нужно быть образованным и востребованным специалистом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
