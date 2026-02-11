Певцов выразил уверенность, что ему не предложат возглавить школу-студию МХАТ
Ректором Школы-студии МХАТ должен быть только выпускник оной. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил народный артист РФ Дмитрий Певцов.
По его словам, это должен быть человек, «закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии, желательно, с педагогическим опытом».
«Мне предложений не поступало и, уверен, не поступит», - заключил Певцов, являющийся выпускником ГИТИСа.
Ранее режиссёр Константин Богомолов попросил главу Минкульта Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
