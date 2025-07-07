Стоматолог предостерег россиян от домашнего пломбирования зубов
Люди, которые скупают наборы для домашнего пломбирования зубов, не понимают, что кариес развивается из-за микробов, и его необходимо сначала вычищать, заявил НСН Виктор Садовский.
Кариес невозможно вылечить в домашних условиях, можно лишь запечатать себе в зубе бактерии и остатки пищи, что приведет более серьезному воспалению вплоть до кисты. Об этом в беседе с НСН рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России Виктор Садовский.
Россияне начали активно скупать наборы для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях. На фоне этого выросло и число объявлений о продаже — в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». По мнению экспертов, это связано с растущими ценами на услуги стоматологов. Садовский рассказал, какие могут быть последствия от такого желания сэкономить.
«Это безграмотность населения, а не экономия денег. Люди забывают, что кариес - это заболевание твердых тканей зубов микробного происхождения, в том числе дрожжевых грибков и различных представителей микромира. Кариес невозможно запломбировать, не санировав полость. Потом идет специальная адгезивная обработка и только потом заполнение дефекта. Человек сам это не в состоянии сделать. Он запечатает себе, грубо говоря, гниль и остатки пищи. И когда спохватится, будет уже не просто пульпит, а, скорее всего, уже киста, то есть воспаление выйдет за пределы зуба», - рассказал он.
Также Садовский объяснил НСН, как подорожали услуги отбеливания зубов и сколько стоит сегодня поставить брекет-систему в Москве.
«Все импортное, затратное, например, отбеливание зубов, конечно, выросло в цене. Сейчас комплект отбеливающих компонентов на одного пациента может стоить 25-30 тысяч рублей. В программу государственных гарантий такие услуги не входят. Государственную ортодонтическую помощь по исправлению прикуса в основном у детей можно получить в некоторых субъектах РФ, но только в формате ортодонтических пластинок. А вот несложное лечение брекетами или элайнерами в Москве может стоить где-то между 300 и 500 тысячами рублей», - подытожил он.
Ранее Садовский рассказал НСН, что химическое отбеливание зубов может делать только медицинский сотрудник по назначению врача.
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