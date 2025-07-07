«Это безграмотность населения, а не экономия денег. Люди забывают, что кариес - это заболевание твердых тканей зубов микробного происхождения, в том числе дрожжевых грибков и различных представителей микромира. Кариес невозможно запломбировать, не санировав полость. Потом идет специальная адгезивная обработка и только потом заполнение дефекта. Человек сам это не в состоянии сделать. Он запечатает себе, грубо говоря, гниль и остатки пищи. И когда спохватится, будет уже не просто пульпит, а, скорее всего, уже киста, то есть воспаление выйдет за пределы зуба», - рассказал он.

Также Садовский объяснил НСН, как подорожали услуги отбеливания зубов и сколько стоит сегодня поставить брекет-систему в Москве.

«Все импортное, затратное, например, отбеливание зубов, конечно, выросло в цене. Сейчас комплект отбеливающих компонентов на одного пациента может стоить 25-30 тысяч рублей. В программу государственных гарантий такие услуги не входят. Государственную ортодонтическую помощь по исправлению прикуса в основном у детей можно получить в некоторых субъектах РФ, но только в формате ортодонтических пластинок. А вот несложное лечение брекетами или элайнерами в Москве может стоить где-то между 300 и 500 тысячами рублей», - подытожил он.

Ранее Садовский рассказал НСН, что химическое отбеливание зубов может делать только медицинский сотрудник по назначению врача.

