Стоматолог заявил, что отбеливающую зубную пасту должен назначать врач
Пасты с антибактериальными компонентами при длительном использовании вызывают привыкание вредных микроорганизмов к ним и перестают работать, тогда микробы начинают размножаться во рту, что и вызывает болезни, сказал НСН Виктор Садовский.
Зубную пасту и ополаскиватель для полости рта должен назначать врач, так как неправильно подобранные компоненты могут нанести человеку вред, сказал в эфире НСН почетный президент Стоматологической ассоциации России Виктор Садовский.
Зубную пасту Colgate признали опасной для человека и запретили в трех странах после массовых жалоб на ожоги и отеки. В Аргентине, Бразилии и Эквадоре запретили продажу зубной пасты Colgate Total Clean Mint - более 1000 пользователей пожаловались на волдыри, жжение, отеки десен и язвочки после чистки. Роспотребнадзор уже взял на контроль сообщения о жалобах на Colgate. Садовский посоветовал россиянам не покупать лечебные зубные пасты.
«Существуют лечебные пасты, которые не надо покупать самостоятельно, так как они могут принести вред. Если у человека нет тех болезней во рту, с которыми борется конкретная паста, то ее применять не надо. Также следует различать понятие отбеливания и осветления. В англоязычной версии это более заметно - bleaching и whitening. Отбеливающие пасты содержат перекись водорода и перекись карбамида. При использовании отбеливающих зубных паст химические вещества проникают в зубы. Осветляющие зубные пасты не отбеливают. Пасты с антибактериальными компонентами при длительном использовании вызывают привыкание вредных микроорганизмов к ним и перестают работать. Тогда микробы, дрожжевые грибки и иные агенты микромира начинают размножаться во рту, что и вызывает болезни», - сказал собеседник НСН.
Он подчеркнул, что зубную пасту и ополаскиватель для полости рта должен назначать врач.
«Зубную пасту должен назначать врач. Это доминанта, которая сформировалась в большинстве национальных стоматологических ассоциаций. Ополаскиватель для рта тоже назначает врач, ведь их существует целая классификация. Обычных профилактических ополаскивателей практически нет, все они имеют показания к применению», - заключил специалист.
Ранее Садовский заявил НСН, что кариес невозможно вылечить в домашних условиях, можно лишь запечатать себе в зубе бактерии и остатки пищи, что приведет более серьезному воспалению вплоть до кисты.
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