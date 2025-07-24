Зубную пасту Colgate признали опасной для человека и запретили в трех странах после массовых жалоб на ожоги и отеки. В Аргентине, Бразилии и Эквадоре запретили продажу зубной пасты Colgate Total Clean Mint - более 1000 пользователей пожаловались на волдыри, жжение, отеки десен и язвочки после чистки. Роспотребнадзор уже взял на контроль сообщения о жалобах на Colgate. Садовский посоветовал россиянам не покупать лечебные зубные пасты.

«Существуют лечебные пасты, которые не надо покупать самостоятельно, так как они могут принести вред. Если у человека нет тех болезней во рту, с которыми борется конкретная паста, то ее применять не надо. Также следует различать понятие отбеливания и осветления. В англоязычной версии это более заметно - bleaching и whitening. Отбеливающие пасты содержат перекись водорода и перекись карбамида. При использовании отбеливающих зубных паст химические вещества проникают в зубы. Осветляющие зубные пасты не отбеливают. Пасты с антибактериальными компонентами при длительном использовании вызывают привыкание вредных микроорганизмов к ним и перестают работать. Тогда микробы, дрожжевые грибки и иные агенты микромира начинают размножаться во рту, что и вызывает болезни», - сказал собеседник НСН.