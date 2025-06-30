«Опасность сигарет ведь не в том, что там содержатся смолы или сопутствующие металлы тяжёлые, а в том, что формируется привыкание к никотину. Человек без него перестает чувствовать себя комфортно, не может быть свободным в той мере, как он был до того, как познакомился с сигаретами, с никотином. В результате человек не хочет и не может обращать внимание на существующие недостатки, опасности для здоровья в силу доминирования потребности над всем остальным», - пояснил эксперт.

При этом, как подчеркнул собеседник НСН, суточное потребление никотина посредством электронных вейпов оказывается выше в сравнении с обычными сигаретами.

«За счет применения электронных носителей концентрация никотина в организме оказывается больше, а глубина зависимости - выше. Что касается тяжелых металлов, смол, там плюс-минус больше, плюс-минус меньше. На поведение человека это никак не влияет. Сам факт этого открытия, исследования, никак не повлияет на зависимого человека», - подчеркнул Александр Ковтун.

Ранее почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что наиболее вредное в вейпах – токсины, а их негативное влияние на состояние зубов не доказано.

