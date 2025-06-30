Привычка сильнее страха: Нарколог не поверил в «антирекламу» вейпов
Александр Ковтун объяснил НСН, почему новые данные о вредных веществах в электронных сигаретах не остановят курильщиков.
Новые данные об уровне тяжелых металлов в популярных брендах одноразовых вейпов никак не повлияют на их потребителей и не заставят их отказаться от вредной привычки. Уверенность в этом высказал психиатр, нарколог Александр Ковтун в комментарии НСН.
Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе, США изучили популярные бренды одноразовых вейпов. Выяснилось, что уровень тяжелых металлов с каждой новой затяжкой лавинообразно растет. Так, свинец испаряется в таком же количестве, как от 20 пачек сигарет всего от одного электронного аналога. Уровни никеля и сурьмы в некоторых устройствах превысили допустимые концентрации, после которых увеличивается риск развития рака.
«Опасность сигарет ведь не в том, что там содержатся смолы или сопутствующие металлы тяжёлые, а в том, что формируется привыкание к никотину. Человек без него перестает чувствовать себя комфортно, не может быть свободным в той мере, как он был до того, как познакомился с сигаретами, с никотином. В результате человек не хочет и не может обращать внимание на существующие недостатки, опасности для здоровья в силу доминирования потребности над всем остальным», - пояснил эксперт.
При этом, как подчеркнул собеседник НСН, суточное потребление никотина посредством электронных вейпов оказывается выше в сравнении с обычными сигаретами.
«За счет применения электронных носителей концентрация никотина в организме оказывается больше, а глубина зависимости - выше. Что касается тяжелых металлов, смол, там плюс-минус больше, плюс-минус меньше. На поведение человека это никак не влияет. Сам факт этого открытия, исследования, никак не повлияет на зависимого человека», - подчеркнул Александр Ковтун.
Ранее почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что наиболее вредное в вейпах – токсины, а их негативное влияние на состояние зубов не доказано.
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