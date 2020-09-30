Власти Москвы объяснили проблемы при вызове врача на дом
На фоне ускорившегося прироста заболеваемости дозвониться до столичных поликлиник или записаться на приём к врачу стало проблематично, убедился корреспондент НСН.
На фоне роста заболеваемости респираторными инфекциями, гриппом и новым коронавирусом, людям все труднее вызвать врача на дом или записаться на прием к специалисту. В этом лично убедился корреспондент НСН: в понедельник дозвониться до поликлиники для вызова врача удалось только к 13 часам. Записаться же к специалисту в медучреждении по телефону невозможно до сих пор – автоответчик отсылает всех на сайты без возможности общения с оператором.
В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в ответе на запрос НСН отметили, что «длительное ожидание ответа» оператора наблюдается лишь в пиковое время.
«В осенне-зимний период количество обращений, связанных с сезонными заболеваниями, традиционно увеличивается. Подобная ситуация не является уникальной в связи с COVID-19, и отмечалась и в другие эпидсезоны по гриппу и ОРВИ. Длительное ожидание ответа, возможно в пиковые часы, но не может быть постоянным. При увеличении нагрузки на колл-центры медицинских организаций, к работе могут привлекать дополнительных операторов. Как правило, самое большое количество вызовов приходится на начало и на конец недели», - прокомментировали в пресс-службе Департамента.
При этом, в ведомстве отметили, что «пациенты получают медицинскую помощь в штатном режиме, при наличии показаний – госпитализируются в стационары». Там добавили, что медицинские учреждения города укомплектованы всем необходимым персоналом.
Ранее НСН сообщала, что за сутки в России зарегистрировали 8 481 случай COVID-19, умерли 177 человек, выписались 5 858. Темп прироста составил 0,7%, больше чем у четверти болезнь протекает без симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве (2 308), Санкт-Петербурге (276) и Подмосковье (222).
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