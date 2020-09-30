Власти Москвы объяснили проблемы при вызове врача на дом

На фоне роста заболеваемости респираторными инфекциями, гриппом и новым коронавирусом, людям все труднее вызвать врача на дом или записаться на прием к специалисту. В этом лично убедился корреспондент НСН: в понедельник дозвониться до поликлиники для вызова врача удалось только к 13 часам. Записаться же к специалисту в медучреждении по телефону невозможно до сих пор – автоответчик отсылает всех на сайты без возможности общения с оператором.

В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в ответе на запрос НСН отметили, что «длительное ожидание ответа» оператора наблюдается лишь в пиковое время.

«В осенне-зимний период количество обращений, связанных с сезонными заболеваниями, традиционно увеличивается. Подобная ситуация не является уникальной в связи с COVID-19, и отмечалась и в другие эпидсезоны по гриппу и ОРВИ. Длительное ожидание ответа, возможно в пиковые часы, но не может быть постоянным. При увеличении нагрузки на колл-центры медицинских организаций, к работе могут привлекать дополнительных операторов. Как правило, самое большое количество вызовов приходится на начало и на конец недели», - прокомментировали в пресс-службе Департамента.