В России зафиксировали 8481 заразившихся коронавирусом за сутки

За сутки в России зарегистрировали 8481 случай COVID-19, умерли 177 человек, выписались 5858, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Темп прироста составил 0,7%, больше чем у четверти болезнь протекает без симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве (2308), Санкт-Петербурге (276) и Подмосковье (222). Нулевой рост продемонстрировала Чукоткa.