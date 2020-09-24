Собянин: Вакцинация медиков от COVID-19 началась в 11 поликлиниках

Вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции началась в 11 городских поликлиниках Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что в гражданский оборот поступили несколько тысяч доз вакцины.

«Направили в первую очередь медицинскому персоналу, который находится на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики», - заявил Собянин.

Также он подчеркнул, что динамика заражения COVID-19, выявляемость и госпитализация увеличиваются, но такой рост, по словам Сергея Собянина, ожидаем и понятен.

«Такой рост понятен, и мы об этом говорили, что в осенний период, когда у нас ОРВИ, грипп, риски с COVID-19 тоже будут увеличиваться», - пояснил градоначальник.

Напомним, для проведения вакцинации столица получила первую партию вакцины «Спутник V», разработанную центром имени Гамалеи. Всего поступило 3 тысячи 472 дозы. Городские центры вакцинации медиков были развернуты на базе 11 поликлиник для взрослых.

Отмечается, что в ближайшее время планируется открытие еще 74 центров гражданской вакцинации.